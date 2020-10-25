林青霞是1970年代後期最著名的瓊瑤式愛情片巨星之一，19歲從電影《窗外》出道後一炮而紅，絕美的顏值更曾被譽為「台灣美人」、「東南亞第一美女」，至今仍在許多影迷心目中留下深刻的印象。不過有網友看到她當年的劇照卻質疑林青霞「有到正妹等級嗎？」文章立刻掀起熱議。

一名網友在PTT八卦板以標題「林青霞年輕時算是正妹嗎？」發文，表示最近剛好看到1993年由程小東，李惠民導演執導的《東方不敗之風雲再起》的劇照，看到片中飾演主角東方不敗的林青霞，突然覺得她「有到正妹等級嗎？頂多算是有點英氣吧」最後也好奇詢問其他人「年輕時的林青霞真的算是正妹嗎？」

林青霞的絕世美顏至今仍在許多影迷心目中留下不可取代的地位。(影片來源/YouTube/ 攬雀尾/如遭刪除請見諒)

文章曝光後瞬間成為熱門的話題，不少網友紛紛貼出林青霞年輕時的照片出來打臉原PO「正翻天根本仙女」、「現在根本沒有這種等級的了，問這種問題是一種污辱」、「跟王祖賢都是百年一見」、「算很正的，現在以她的年紀來說也很正吧」、「天然的美，不能現在整形的、修圖的美來比」、「用正完全不足以形容，已經是不同層次的概念了」、「正妹跟大便一樣多有啥稀奇？重點是與生俱來的明星氣質，林青霞就是有那種氣質才會稀奇」

其中，還有不少人提到當年和林青霞並列「二胡二林」之一的胡因夢「我覺得胡茵夢比正很多」、「胡茵夢才是王道好嘛！」、「我比較喜歡胡茵夢」、「剛查胡茵夢真的蠻美的」、「覺得胡茵夢比較美，她年輕時的長相是不管放到哪個時代都是超正的那種美」、「胡真的很古典美人氣質，感覺唸很多書，講話言之有物的感覺。不同類型各花入各眼」、「胡茵夢真的美到不像話」。