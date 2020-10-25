買東西最怕遇到「勢利眼」的服務人員！一名網友日前臨時和朋友約去看車展，所以打扮十分輕便、休閒，沒想到竟因此遭到女業務無視，讓他十分無奈。文章內容掀起熱議，也起引2派網友激烈的口水戰。

一名網友在PTT發文，表示朋友的小孩快出生了，打算換大一點的車，日前就臨時約他去看車展，因為展間就在附近，2人沒有特別打扮，「隨便穿+穿拖鞋」就直接前往。到現場發現人潮眾多，看到一名女業務剛好忙完便上前詢問新車相關問題，還想順便要名片，沒想到該名業務打量朋友一眼之後說「名片用完了」便去忙其他事情了，讓原PO和朋友相當錯愕。

文章曝光後，有不少網友跳出來抱不平「看不起人喔？打電話投訴吧」、「我30騎車去看bmw，業務都一副嘴臉，也不給多少折扣，後來換衣服開進口車去，就來跟我交換名片，有夠現實」、「穿拖鞋哪裡不尊重自己，讓自己穿得舒服阿」但也有人認為「不懂穿拖鞋去看車的心態，真的無法苟同。」、「適當的穿著是一種修養與禮貌喔」、「其實穿著真的是對對方的一種尊重，如果你是業務，資源有限，當然要評估是否值得要投資時間在客人身上」。

其中，有內行人卻指出，業務評估的其實不是看起來有沒有錢，而是成交的機率大不大，像是「開報廢車來看車的人，較有換車需求等等」，還有人也用自身經歷舉證，認為講話有沒有氣場也很重要「我學生時代就在試車開車了，完全不會有業務不想鳥我，都很熱情，我去展間100%都是短褲，可能還會運動背心、球衣+拖鞋，不但沒有被阻止，還會一直打來，在國外也一樣」