台積電身為全球晶圓代工龍頭，一舉一動都受到各界關注。今年5月時，台積公司曾對外宣布有意到美國亞利桑那州設立5奈米12吋晶圓廠。有網友就好奇，美國資源那麼多，又有人才和技術，為什麼不考慮自己創一個台積電，反而要讓台積電過去設廠？對此，有人就透露台人「超強關鍵」。

一名網友在PTT八卦板以標題「美國怎麼不自己搞一個台積電？」發文，表示美國身為世界強國，既有錢又有人才、技術、資源，但為什麼「反而要巴求著台灣政府同意台積電去美國設廠，不自己搞一個，甚至好幾個台積電？」

文章曝光後掀起熱議，不少網友紛紛留言「技術性太低，毛利太差，美國人不屑賺這種毛三到四」、「很耗水電，投入成本，高污染」、「當股東就好了，更何況他們軟體業才是主流」、「資本前期投入大只能代工，美國資本市場不愛把資金投入這種行為」。

但有許多人點出「職場文化的差異」才是重要關鍵「美國人可以1個人當2個人用嗎，可以on call嗎」、「同樣的薪水數字，一個是美金一個是新台幣」、「美國過勞死公司會被告到倒閉」、「美國的肝臟存量不夠啊」、「台灣才有這種便宜又高學歷的肝」、「因為美國人很貴，台積電一個工程師給他200~300萬年薪就夠，美國至少3倍以上，而且還會爭取福利待遇休假，不然就罷工」。