台灣高鐵縮短了交通往返的時間，讓南北成為「一日生活圈」，造福許多民眾。不過有網友就好奇台中高鐵站為什麼不能像台北一樣跟火車站設在一起？對此，有專業網有就透露3大關鍵主因。

一名網友在PTT八卦板以標題「台中高鐵站為啥不跟台中車站設一起」發文，表示台中高鐵站設在烏日，雖然火車也有設站，但是距離台中車站還是有一段距離，如果想到車站還需要搭區間車回去，讓他感到十分麻煩，忍不住好奇發問「為何不能像台北一樣和火車站設在同一個地方，反而要選擇較偏僻的烏日呢？」

文章曝光後掀起熱議，許多網友紛紛留言指出不只是台中，很多地區都有這種情況「桃園新竹苗栗嘉義才叫遠吧」、「獨獨偏好台中？怎麼不問有類似情況的台南和新竹？」、「除了台北其他縣市的高鐵站其實都離原有的台鐵站很遠吧」、「桃園台南高雄表示：......」、「台南才真是爛」。

其中，有專業網友就歸納出3大關鍵主因「1. 線型，台中站本來設計是要高速通過的，拉去台中站會增加彎道2.台中鐵路要高架化，高鐵站設那要怎麼高架化3. 設南邊一點可以吃到彰化跟南投的旅客」還有人補充徵地和交通應該也是考量的重點「烏日位置是在中彰投的中間，幾乎都農地好徵收，如果改到台中車站 搞不好到現在高鐵都還沒全線通車勒」、「台中車站前的交通如果加上高鐵的人流會爆炸喔」。