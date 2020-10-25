比起狗狗的熱情好動，貓咪一直以來都給人一種傲嬌的形象，不少貓奴雖然臣服於牠們捉摸不定的個性，還是十分渴望能拉近與他們之間的距離。對此，國外專家就透露，只要擺出一個動作，將有助於讓貓咪靠近。

英國薩塞克斯大學（University of Sussex）的心理學家麥康布（Karen McComb），日前和她領導的研究團隊在《科學報告》（Scientific Reports）中發布一項研究成果。他們表示貓咪在放鬆或滿足的時候會出現眼瞼半閉、緩慢眨眼的表情，也就是俗稱的「貓吻」或「貓的微笑」，而且不僅是對人類，貓咪和同類之間也會用此交流方式來表示和平。

麥康布和其團隊特別設計了2組不同的實驗，來研究「緩慢眨眼」對人貓交流之間作用，第1組找來了21隻來自不同家庭的貓咪，安排牠們的主人在距離1公尺的地方坐下，並指示主人和貓咪對視時慢慢的眨眼，透過相機記錄之後發現，主人對貓咪眨眼的話，貓咪似乎更有可能回眨。

第2組實驗則是由陌生的研究人員對24隻來自不同家庭的貓咪眨眼，同樣透過相機觀察的結果顯示，相較於沒眨眼的研究人員，研究人員眨眼後，貓咪回眨的可能性更高，也更願意靠近研究人員伸出的手。

麥康布興奮的表示，因為許多飼主都曾懷疑此事，所以能找到證據佐證讓人十分激動，推薦想和貓咪改善關係的人可以試試看。她也透露這項實驗結果未來也會繼續應用在各種不同環境的貓咪身上。