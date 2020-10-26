大部分的狗狗都非常熱情且活潑好動。日前大陸一間火鍋店正在舉辦拔河賽活動，旁邊剛好有飼主帶著自家的黃金獵犬散步經過，牠看見比賽現場後，立刻興奮地衝上前，激動的程度就連飼主都拉不住牠，最終有阿金「幫忙拉繩」的隊伍果然成功拿下冠軍。

綜合外媒報導，重慶一間火鍋店在上班前舉辦了一場拔河賽，作為之後工作的熱身活動，共有48名員工參與其中，在店外的街道上熱烈展開，兩方人馬不相上下的努力拉扯著繩子，正巧一旁有飼主帶著黃金獵犬散步經過，牠一看見賽場就立刻興奮地衝上前，積極地想要成為其中一名參賽選手，就連飼主都拉不住牠。

從影片中可以看到，阿金著急地跟在繩子的後端，不斷跳起來想用嘴巴咬住，但因為比賽非常激烈，繩子一直左右晃動，讓牠好幾次都撲空，站在最尾端的女員工看見牠想要一起比賽的模樣，也主動遞出了繩子，最終在阿金咬繩拉扯的幫助之下，隊伍果然獲得了勝利。

這段影片曝光之後，不少網友都忍不住笑了，也稱讚阿金熱心、愛幫助人的暖心性格，「看把狗狗急的，太可愛了」、「金毛真的很聰明！知道去叼繩子！」、「感謝這位熱心的過路市狗」、「是熱心到狗繩都拉不住的狀態」、「狗拉繩子，狗主人拉狗，瞬間加入兩個戰力」、「快給金毛來隻雞腿當作獎勵啊！」。