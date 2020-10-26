大陸杭州一戶人家養了一隻寵物犬，日前開車外出時也帶著牠一起出門，沒想到卻意外將牠遺落在距離家60多公里遠的服務區，就算主人一家連著好幾天到現場去找，也都不見愛犬的身影，沒想到26天之後，家門前卻出現一隻毛髮髒亂的流浪狗，主人一看立刻激動地紅了眼眶。

根據《錢江晚報》報導，住在杭州的邱先生家中飼養了一隻名叫「豆豆」的寵物犬，從小性格就比較內向膽小，吃飯時總是搶不過其他兄弟姊妹，岳母看牠可憐才將牠留下，平時豆豆和岳父的關係最親，走到哪裡一人一狗都會陪伴在彼此身邊。

今年9月底，邱先生一家開車要回老家過節，中途經過桐盧休息站有停下來稍作休息，因為車上還有小朋友要照顧，大家有些手忙腳亂，本以為豆豆待在車上，就直接開車離去，直到晚上到達老家才終於發現豆豆不見了。

岳父為此事相當自責著急，一家人也連著好幾天都會到服務區去尋找豆豆，但是卻始終沒有看見牠的身影，大家也逐漸接受「豆豆可能回不來了」的事實，期望牠可以找到好心人收留牠。

事發26天後，邱先生家門口來了一隻渾身髒兮兮的流浪狗，家中的長輩立刻打電話通知邱先生，剛開始他還不敢置信，但當真的看見狗狗的真面目時，邱先生才確認，豆豆是真的回來了。

豆豆的身體消瘦許多，全身的毛也滿是髒污、結塊，但健康狀況並無大礙，和豆豆最親密的岳父見到牠也忍不住紅了眼眶，連忙餵牠吃東西又幫牠洗了澡，對於這個失而復得的經歷，邱先生也說：「以前總覺得牠不算聰明，這次真是刮目相看了」。