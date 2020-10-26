人生總是會發生各種意想不到的「驚喜」。俄羅斯一名女清潔工被鎮長安插作為競爭對手，投票日之前，她沒有替自己做任何宣傳，沒想到最後的結果，卻是她以62%的選票贏得這場選舉，也讓她從原本的清潔工翻身變成鎮長。

烏戈德斯卡婭意外贏得選舉成為小鎮鎮長(影片來源/YouTube/BBC News - Русская служба)

綜合外媒報導，位於莫斯科東北方波瓦利希諾小鎮（Povalikhino）的鎮長洛克捷夫（Nikolai Loktev）希望自己可以連任，按照當地的法規必須有2人參選才能舉行鎮長選舉，但卻沒有任何人願意做他的對手，洛克捷夫為此傷透了腦筋，最後找到了一名35歲的女清潔工烏戈德斯卡婭（Marina Udgodskaya），認為她絕對不可能會當選。

烏戈德斯卡婭不好意思拒絕鎮長的請求，只好同意「陪跑」，她自己也覺得沒有人會投票給她，所以兩名候選人在投票日之前都沒有做任何的宣傳廣告，然而結果出來後，烏戈德斯卡婭竟贏得了將近62%的選票，而洛克捷夫只拿下了34%。

烏戈德斯卡婭對於這個結果非常震驚，她將成為新任的鎮長，並且管理包含波瓦利希諾在內共30個小鎮，雖然人口並不多，對沒有任何經驗的烏戈德斯卡婭來說還是有些困難，但若是她拒絕上任，就必須負擔再次舉辦選舉的費用，再加上她的薪水從原先的1.4萬盧布（約新台幣5238元），翻倍變成2.9萬盧布（約新台幣10851元），最終還是決定上任。

對此，當地人表示因為洛克捷夫並沒有對於鎮長的工作表現出熱誠，所以大家才轉而支持烏戈德斯卡婭，認為她一直以來在行政中心擔任清潔工，很多運作都看在眼裡，如果有任何困難，大家也都會盡力協助。

而落選的洛夫捷克則是很有氣度地說，「我不會難過，人們投票支持她，那就該讓她做該做的工作」，目前他也整理出鎮長辦公室等待交接，烏戈德斯卡婭透露自己上任後第一件要做的就是「加裝路燈」，因為她知道當地的居民已經為此等待許久。