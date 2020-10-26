卡達首都杜哈的哈馬德國際機場（Hamad International Airport），有工作人員在本月初時於機場廁所中發現新生的棄嬰，為了尋找他的生母，竟要求卡達航空（Qatar Airways）一班從杜哈飛往雪梨航班上共13名澳洲女乘客下機，強迫她們脫衣進行下體的「侵入性檢查」。

根據《BBC》報導，本月2日哈馬德國際機場傳出有工作人員在候機廳的廁所發現棄嬰，為了尋找棄嬰生母的身分，某航班上13名澳洲女性乘客被帶到停機坪的一輛救護車中，被要求脫掉衣物，對她們的下體進行「侵入性檢查」，且從始至終都沒有告知原因。

對此事件，澳洲外交貿易部（DFAT）發言人表示已經就此事件對卡達當局表達嚴正關切，對方也保證很快就會提供相關細節與透明資訊；而負責這班航空防疫隔離的新南威爾斯州（NSW）警方也透露，這批乘客已經完成強制隔離，在這段期間，當地的衛生局為她們提供了醫療和心理支援。

此外，國際特赦組織（Amnesty International）澳洲主任克林特沃思（Samantha Klintworth）也呼籲必須對此事展開徹底的調查，因為這嚴重侵犯了女性的人權。

哈馬德國際機場的發言人則稱，因為當時這名不知身分的母親才剛生完孩子，所以為了她的健康與福祉著想，醫護人員希望能先將她安置，才會做出後續行動。據悉，目前仍未找到棄嬰的生母，而孩子則被交由醫療及社福單位進行照護。