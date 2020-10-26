大貓熊寶寶「圓寶」出生至今已經快要4個月了！這個月初，牠才學會了站起來走路，擺脫「拖把熊」的稱號，但不知道為什麼，圓寶卻愛上了「牆角」，總是喜歡把自己往牆邊塞，讓保育員都笑稱牠根本就變成了「角落生物」；除此之外，圓寶也交到了2個新朋友，每天都和它們一起玩耍，模樣超級可愛！

圓寶特別喜歡往牆角鑽 被保育員笑說是「角落生物」(圖/臺北市立動物園提供)

臺北市立動物園表示，圓寶自從會走路後，就開始大膽地到處探索環境，不過保育員觀察發現，明明空間裡有大片空曠平坦的地板可以走，但圓寶卻偏偏獨愛「牆角」，不管保育員怎麼幫牠移動、變換位置，圓寶還是會撐起可愛的小短腿，把自己往牆角邊塞，或是整隻熊埋進竹葉當中，讓保育員都笑說，大貓熊館有「角落生物」出現啦！

圓寶和姐姐的老朋友「水盆君」玩耍(圖/臺北市立動物園提供)

此外，圓寶如今也開始交到新朋友，其中一個就是牠的姊姊「圓仔」的舊相識－「水盆君」，保育員曾在監視器畫面中目擊，圓寶攀著水盆君的邊緣努力想要爬進去，可愛的模樣讓人看到心都化了。

圓寶找媽媽的過程常常會被「那個洞」吸引走(圖/臺北市立動物園提供)

而另外一個朋友則是被保育員稱為「那個洞」的「排水洞」，因為它正好就位在圓寶最愛去的牆角處，每次媽媽「圓圓」在吃竹葉或不在身邊的時候，圓寶都會藉著聲音和味道尋找媽媽，但好幾次只要經過「那個洞」牠就會停下來，把自己毛絨絨的小臉鑽進去，明明沒有找到媽媽，圓寶卻還是可以跟新朋友玩得不亦樂乎。

圓寶出生至今已經快要4個月大了(圖/臺北市立動物園提供)

最近天氣逐漸轉涼，圓寶也變得懶洋洋的，常常鑽牆角鑽到一半就直接「斷線睡著」，但隨著圓寶的成長，和交到了新的朋友，圓寶的活動力也跟著越來越旺盛了！