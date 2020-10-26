「你看到的是什麼呢？」一名男網友日前在臉書貼出一張照片，地板上有好幾個肉色的棒狀物，讓人不免聯想到不知道是誰家的「姊夫」，但近看才發現原來是自己想歪了，忍不住笑稱「我還以為是玩具批發…」真相也讓網友全都笑翻。

一名網友看到一整排肉色的棒狀物，不小心動邪念想歪。(圖翻攝自FB/爆廢1公社)

一名網友在臉書社團「爆廢1公社」發文，從他貼出的照片可以看到地板上有好幾10個直立的「肉色棒狀物」，害羞的形狀令人想入非非，直覺就想到是某種情趣用品，但換個角度看才發現，棒狀物其實是鍋具的把手，讓他笑稱：「原來是鍋具批發，我還以為是玩具批發……」。

但該棒狀物其實只是平底鍋的鍋柄，是因為拍攝角度才會讓人容易想歪。(圖翻攝自FB/爆廢1公社)

照片曝光後笑翻一票網友，紛紛留言「煮婦自用相送兩相宜」、「太早開車囉！」、「擺放角度很重要」、「你這樣地方媽媽會…。」、「壞掉了」、「一鍋兩用…」、「我合理的懷疑版主在開車但沒有證據」、「新姐夫上線啦」、「我面壁」、「嚇死我..我以為買這麼多根幹嘛…」、「是X具批發商吧」、「姐夫銷售中心」、「歡迎試用乘坐…（嗯？」。

但也有人歪樓問「那麼……哪裡才可以買到呢？」、「這下要大賣了」、「看來銷售量要倍增了」、「請問鍋柄有防熱功能嗎」。