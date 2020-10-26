家裡最擔心出現「不速之客」了！一名網友就透露，家裡最近出現一隻謎樣生物四處橫行，讓媽媽超崩潰，於是他特地將謎樣生物的便便照PO網，想詢問有沒有人知道「牠的真實身分、還有捕捉的方式？」文章也釣出一名達人用自身血淚史分享讓牠斃命的4大絕招。

一名網友在PTT發文，表示家中近日出現讓媽媽困擾許久的「謎樣生物」，經常咬破高蛋白的夾縫袋包裝、好事多的保冰袋、醬料包等物品，但不管家人怎麼設陷阱都抓不到，連牠的真面目都沒看過。讓原PO忍不住將該生物的糞便照PO網求助「這個糞便是什麼謎樣生物的？如何抓以及趕出我家呢？」

不少人看了都咬定謎樣生物的真實身份就是老鼠，其中更有一名達人出面剖析「該名罪犯應該是懷孕了」，表示家裡曾將一包炸雞骨頭層層包裹在垃圾袋深處，沒想到隔天卻全被翻出，當時達人媽媽就認為應該懷孕的母鼠，果然不久後就出現「家有4鼠」的局面。

達人更進一步分享4大絕招，主要分為被動跟主動。被動的關鍵就是切斷牠們的食物來源「1. 食物，包含麵粉、醬包、零食、麵粉、乾的冬粉等等，都放塑膠整理箱，讓他們沒得吃。2. 垃圾桶要加蓋，家裡的垃圾桶一定要有蓋子，建議是踩開式的，比較大的垃圾桶，也可以在五金大賣場找到對應的垃圾桶蓋。」

主動法則是「1.投毒，放老鼠藥在角落，老鼠一定會去吃，但一定要每天補充，現今能買到的老鼠藥都是低毒性的，主要成分是抗凝血劑，讓他們受傷後沒辦法止血，這種藥會讓他們口渴，所以他們會出去找水喝，不會死在家中角落，每天餵大約一個禮拜就拜拜了，但要小心不要讓小朋友吃到。」

第2則是「陷阱，黏鼠板以及老鼠籠這兩個都很有效，放一點誘餌在邊緣跟中間，如果抓到一隻，那個老鼠籠則必須清洗，放了2、3天沒用則必須換位置以及換餌，這個東西的缺點就是，對見過世面的老鼠完全沒用，牠們可能見過同伴被抓到被黏到，一輩子都忘不了。」

該名達人最後透露，中間試過這4招後，陸續捕捉到幾隻小老鼠，唯獨母鼠怎樣都抓不到，牠甚至還會在鼠籠旁邊大便，像是在嘲笑人類似的，最後是因為沒有食物可以吃，飢餓的牠才選擇自己走進捕鼠籠，讓達人不禁感慨「牠也許累了，才選擇了自己的命運，有時候我會想，這場仗，我們贏了嗎？我們戰勝了牠對於生存的意志，這樣算贏了嗎？」

精彩的「抗鼠經歷」引起網友熱議，紛紛歪樓留言「這什麼史詩級戰役」、「抓鼠的過程好看」、「那頭母鼠是真正的革命家」、「怎麼看到最後莫名蠻好笑的」、「不是，這結局有點哲學」、「提名你明年角逐諾貝爾文學獎」。