站在「生活」的舞台上，每個人都是天生的好演員！

「千面女郎」郎祖筠首次公開淬鍊 30 年的表演心法與生活哲學！

在演藝圈素有「千面女郎」美譽的郎祖筠，投身表演工作 30 年，站在螢光幕前，她能說、能演、能主持；走入螢光幕後，她會編、會導，更致力提攜後進。為什麼她能夠在表演和生活之間，優遊自在地切換各種身分？答案其實很簡單，就是「FUN」和「演」而已。以「樂在其中」的態度，扮演好當下的每個角色，盡心盡力地過生活。

本書即是郎祖筠首度公開她的工作和生活哲學，她從不惜扮醜的喜劇配角開始踏入表演世界，領悟到想要演好不同角色，就必須用開放的心態認識自我，並且無懼改變。她透過相聲學習「起承轉合」的邏輯，用最精簡的話語說出好故事；善用「反向激勵法」引導話題，拓展人際關係；以「么、量、散」化解負能量，轉換心情。而身處競爭激烈的演藝圈，她更將「不甘心」化作激勵自己不斷前進的力量。

「表演」不是藝術工作者的專利，每個人的人生都是一齣有笑有淚、充滿無限可能的劇本，只要你不自我設限，勇於嘗試，就能讓創意無限「FUN」大，活出精采豐富的人生！

【精彩書摘】

有一次我準備出國前，在機場免稅店逛逛，問一個站櫃的店員：「不好意思，請問這裡有沒有Giorgio Armani 的牌子呢？」

店員面無表情地斜瞄了我一眼說：「沒有，我們這邊沒有。」

我心裡忍著沒說話，這時另一個店員見狀，熱心地走來，說：「請問您有什麼問題？」

我說：「我想問有沒有賣Giorgio Armani 的東西？」

店員說：「喔！我們這裡沒有，您要到前面那個櫃，我可以陪您走過去。」

同樣是「沒有」，兩位櫃姐臉上的表情與說話態度，給人的觀感就大不同。前者的表情冷淡，讓人很有距離感。

如果你覺得自己已經是個善於察言觀色、懂得看對象與場合說話的人，但是和他人面對面交談時，表情總是讓你功虧一簣，該怎麼辦呢？

有個萬變不離其宗的方法，就是──笑臉迎人。

為什麼很多人臉上沒有笑容時看起來面癱？這是因為心裡不笑，臉部表情又怎麼會笑呢？

你有沒有發現，小孩子只要不是身體不舒服或有什麼問題，通常臉上都是笑嘻嘻的？小時候的我們都是如此。可是，隨著年紀增長，尤其是踏入社會工作後，現實中各式各樣的生活壓力排山倒海而來，讓我們臉上的笑容變得愈來愈少。

長大後的你，是否想過把「笑的能力」找回來？

當然，我不是要你整天傻笑，而是把微笑變成習慣。

由於工作的關係，我經常需要在外頭走動，通常只要和人對上眼，我的習慣就是給對方一個禮貌的微笑。

面癱的人往往是內在沒有熱情的人，也沒有觀察自己的習慣，因此不知道自己的臉部表情臭到讓人退避三舍。

想要改善面癱，我的建議如下：

第一、去照照鏡子，端詳歲月在你臉上造成的表情紋

有的人會發現自己的法令紋深了，有的人則察覺到自己的抬頭紋更明顯了，有的人眼角出現了幾道魚尾紋……好好檢視臉上的表情紋，就知道自己平時面對他人時，通常會端出什麼樣的表情。我們想要尋求他人幫助時，通常會去找臉上表情和善的人，而不是苦著一張臉的人吧？

第二、保持笑臉迎人

我的表姊有個先天的小缺陷，她的上唇比較短，小時候常不自覺地嘴巴張開，我的母親就跟她說：「女孩子嘴巴開開，面相不好，妳要把人中拉長、閉緊嘴巴才行。」

表姊把這句話聽進去了，隨時注意拉長人中、閉緊嘴巴，讓她的嘴角自然而然地上揚，笑容就綻放了！當微笑成為她的日常習慣之後，每次看到表姊，我都覺得她讓人有種如沐春風的感覺，因此更喜歡跟她親近。

(本文摘自《郎祖筠的FUN演生活學》/平安文化出版)

【作者簡介】

郎祖筠

全方位表演藝術工作者。

國立藝術學院戲劇系畢業後，1991 年以電視綜藝節目「連環泡」踏入演藝圈。1997年以電視劇《我們一家都是人》首次入圍電視金鐘獎，自此開啟了更廣闊的演藝事業，遍及電視、電影、舞臺劇、傳統戲曲、廣告、廣播、配音、教學、公益等不同領域。

1999 年，她依循古禮拜投「人間國寶」相聲大師吳兆南門下，成為唯一的女弟子。2000 年，創立「春河劇團」。2006 年起多次獲邀擔任廣播金鐘獎、電視金鐘獎和金馬獎評審。

演藝成績出眾的她，備獲各方肯定，2007 年並與摩阿文創合作創立「FUN 演生活學」品牌，經常受邀演講，一躍成為超人氣的企業講師。