當你被別人看不起時，表示有所不足，而「不甘心」便是激勵那個不夠好的自己努力學習的動力，證明自己不如他人想像中的平庸。

當然，每個人能承擔的壓力和挫折忍受力不同。有的人是玻璃心，特別容易受傷；有的人臉皮厚，刀槍不入。但不管你是哪種性格，我認為一定要存有「不甘心」的傲氣，哪怕是只有一丁點兒都好。

不過，有一種「不甘心」是完全沒有意義的，例如質疑別人：「他憑什麼含著金湯匙出生？！」跟別人的得天獨厚做比較，是於事無補的。我們要用另一種「不甘心」的心態和角度來思考：「他出生在有錢的家庭，生活過得富裕，我也想過著跟他一樣的生活。」用這種想法來激勵自己更努力，去創造更富足的人生。

身兼歌手、演員、主持人的林俊逸多才多藝，年輕時他曾來我的劇團試鏡，擁有絕對音感的他唱歌當然沒話說，但是跳舞這一關就過不了。當時我們的編舞老師是前雲門舞集首席，她覺得林俊逸的肢體動作只可用肢障來形容，因此第一次試鏡是失利的。

但是他不灰心，又鍥而不捨地參加了第二次試鏡。我覺得林俊逸唱得真好，而我的劇團正好缺男演員，於是我替他向編舞老師求情，編舞老師還是說：「不行！我不要他。」

結果他還是不死心，參加了第三次試鏡。

這次，我跟編舞老師說：「我真的需要他，讓他進來吧！」編舞老師終於勉強同意了。

林俊逸自知他的肢體表演不及格，發憤圖強，加倍努力。在歌舞劇排演前半個月，我們開了一個工作坊，專注訓練演員們的肢體語言。由於演員們在台上需要邊唱邊跳，因此肌耐力與各方面的平衡相當重要。

在所有演員中肢體最差的林俊逸，在編舞老師的鞭策下，苦練、苦練、再苦練！當別人練六遍時，他練二十遍，最後他以後天的努力，跟上了其他演員的腳步。

如今，已沒有舞蹈動作能難倒林俊逸，從他出色的載歌載舞中，沒有人相信他曾經被編舞老師嫌棄。

由於「不甘心」，讓他有了今天的成就。

很多人會抱怨自己沒有含著金湯匙出生，父母不富有，也沒有遇到一個看重自己的老闆。試問，你能決定自己投胎到哪個人家嗎？你能決定誰能給你更好的升遷機會嗎？如果答案是不能，那就不必怨天尤人，因為你能擁有的只有現在。

【精彩書摘】

少女時期的我，不是一個愛笑的人。

還記得上了國中後，因為我不太愛笑，加上想事情時臉部表情嚴肅，看起來一副恰北北的樣子，同學們都覺得我臉很臭，不是那麼容易相處。

當我意識到這一點時，我拿起鏡子，仔細端詳鏡子裡的自己。此後，我變得喜歡照鏡子，開始觀察自己的表情，對自己感到好奇了起來。

當時我心想：「我看得到同學用功的樣子，但看不到我自己啊。」

因此我在桌前擺了個鏡子，當我專注念書時，突然想看看自己用功的樣子，就抬起頭看一下鏡子。

接下來，我開始跟鏡子玩遊戲，露出呲牙咧嘴、瞪大眼睛、翻白眼、臉歪嘴斜……各種表情，有時候還會被自己的表情嚇到，趕緊鑽進被窩睡覺去。

對當時的我而言，照鏡子是個很好玩的遊戲。我看到家人剛睡醒時眼睛腫腫的，也想知道自己剛睡醒是不是如此，於是一起床就立刻衝去照鏡子──原來剛睡醒時眼睛無神，整個臉水腫，難怪別人看一眼，就知道你剛睡醒。

另外，我對哭臉也感到好奇，當我哭到鼻塞、頭痛、眼壓大的時候，就會去照鏡子，原來哭臉是這樣啊！觀察完鏡子的自己之後，接著再繼續哭下去……

透過鏡子觀察處在各種情境、各種情緒下的自己，久了之後，我對自己的表情會出現什麼狀況變得熟悉。而我之所以喜歡上表演這件事，也許就是從這個時候開始的吧！

找到自己想扮演的角色與熱情所在，這點十分重要。

蘋果的執行長庫克，他在演講時的笑容與表情並不多，但是一旦出席產品發表會時，庫克在台上的話語往往能讓人感受到他內心的熱切，讓大家願意專注地聽他說話。

說話並不一定要表情豐富，而是用內在的「流動」帶動眼神來感染聽你說話的人。

說話也不一定要滔滔不絕，比方說庫克說話時也會有停頓下來思考的時候，這是內在自然的「流動」，並不影響他的說話效果。

何以內在的「流動」能影響到外在？當你內在的情感、感受……各種狀態都到位時，就不見得只能靠語言來傳達給他人，有時候透過一個動作碰觸、一個眼神流露，對方就能感受到你想傳達的訊息。

舉例來說，當你在青少年時期，在每天搭乘公車上學的途中，也許會注意到某個同校的男生或女生，日子一久，便對他（她）產生了某種情竇初開的情愫。雖然你的心裡忍不住小鹿亂撞，只敢偷偷地看著他（她），但你心中「流動」的情感是滿溢的，因為你的眼睛裡只有那個人。

當你和心儀對象的視線不小心碰觸時，若是妹有意郎有情，此刻還需要多說什麼嗎？不需要。只消一個眼神，就能得知彼此的情意。

接下來，若你想更進一步了解心儀的對象，就必須懂得從對方的內在流動中去蒐集一些線索，從中推敲出如何跟對方說話與互動的方法，拉近你們之間的距離。

有哪些線索可搜尋呢？比方說觀察對方臉上的微表情、肢體的小動作……等等，這種觀察力不只適用於談戀愛，一旦在生活中養成了這種觀察的習慣，你的判斷能力自然就會愈來愈準確。

(本文摘自《郎祖筠的FUN演生活學》/平安文化)

【作者簡介】

郎祖筠

全方位表演藝術工作者。

國立藝術學院戲劇系畢業後，1991 年以電視綜藝節目「連環泡」踏入演藝圈。1997年以電視劇《我們一家都是人》首次入圍電視金鐘獎，自此開啟了更廣闊的演藝事業，遍及電視、電影、舞臺劇、傳統戲曲、廣告、廣播、配音、教學、公益等不同領域。

1999 年，她依循古禮拜投「人間國寶」相聲大師吳兆南門下，成為唯一的女弟子。2000 年，創立「春河劇團」。2006 年起多次獲邀擔任廣播金鐘獎、電視金鐘獎和金馬獎評審。

演藝成績出眾的她，備獲各方肯定，2007 年並與摩阿文創合作創立「FUN 演生活學」品牌，經常受邀演講，一躍成為超人氣的企業講師。