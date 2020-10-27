在電影《蜘蛛人》中，主角因為被蜘蛛咬傷之後，從此擁有特異功能，成了剷奸除惡的超級英雄，不過在現實生活中，被蜘蛛咬到千萬別輕忽！日前就有一名女網友透露，先前不慎被棕色遁蛛（brown recluse）咬了一口，沒想到傷口卻陸續潰爛、紅腫，最後甚至開始發黑、裂一個大洞，乍看之下猶如漆黑的「火山口」，她整整花了一年時間治療，但依然留下明顯傷疤。

根據《太陽報》報導，國外一名女網友在社群平台「Reddit」討論區發文透露，臀部下緣處曾被棕色遁蛛咬傷，由於牠的毒性非常強，女子被咬傷後，傷口在短短數周內陸續出現潰爛、紅腫，甚至發黑「裂成黑色大窟窿」的駭人模樣。

她接著提到，當時服用了兩周的抗生素，且每天需服用三次，前兩周更是需要每天前往醫院報到，後來時間拉長到一周一次，整整花了一年時間才完成治療，但是依然留下永久性疤痕。

據悉，棕色遁蛛身長介於6到20公釐，毒性強，被咬傷者很快就會出現紅斑、潰爛、噁心的症狀，所造成的軟組織損傷更需要好幾個月的治療才能恢復，過去甚至出現過死亡案例。