人類的文明與科技快速發展，雖然方便了大家的日常生活，但土地的過度開發也壓迫到了其他野生動物的生存空間。最近，在網路上就瘋傳一張科摩多巨蜥和施工卡車對峙的照片，引起眾多網友關注且為了這場「侵入家園」的悲劇聲援。

Indonesia wants to develop a tourism destination dubbed "Jurassic Park" on Rinca Island, one of the only places in the world where Komodo dragons live. Truly what could go wrong..... https://t.co/KHO0P51AFJ — Krithika Varagur (@krithikavaragur) October 25, 2020

根據外媒報導，科摩多巨蜥是世界現存體型最大的蜥蜴，分布於印尼的4個島嶼上，其中之一的林卡島（Rinca）最近正在進行度假村的開發，從網路瘋傳的照片中可以看到，一隻科摩多巨蜥站在施工卡車的前方，阻擋他們的去路，車上的工人似乎也相當無奈，只能停下來等待巨蜥主動離開。

這張照片的拍攝者身分不明，但仍成功引起眾多網友的關注，推特上發起了「#SaveKomodo」的標籤活動，並且支持撤銷度假村開發的請願書已經多達34.1萬人簽名連署。

據悉，林卡島、科莫多島、帕爾達島和其他26個小島皆為「科莫多國家公園」的涵蓋範圍，最初建立是為了保護「科摩多巨蜥」，後來則致力於保護包括海洋物種在內的多種生物，並在1991年時獲得聯合國教科文組織認證為「世界文化遺產」。

雖然國家公園的主旨是保護生物，但也被印尼政府視作「觀光景點」，去年10月批准了林卡島的這項度假村計畫，並規劃將它製作成「侏儸紀公園」的風格，在當時就受到不少保育團體和當地住民的反對抗議，憂心會侵害到科摩多巨蜥的棲息地。