從事科技業的人，年收似乎頗為可觀，因此常被稱作「科技新貴」，日前就有網友透露，在同學會上得知，部分進入科技公司的同儕年薪逾2、300萬，讓他十分稱羨，但也不禁好奇「科技業真的人人都年薪200萬起跳嗎？」貼文一出隨即掀起熱議，更有內行人點破背後血汗真相。

原PO日前在PTT「八卦板」PO文透露，因為大學指考考砸，便跑去念了文組的商學院，現在年薪52K，對比其他進入科技業的高中同學，「都說自己最近又領了一包分紅，年薪都200、300萬在拿的…」讓他相當不是滋味，「感覺我真的廢，差點吃不下去…科技業真的人人都年薪200萬起跳嗎？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「200萬是第一年，第二年開始300萬」、「不然新竹市生育率是假的？」、「你是文組的pr90了啦，不要再想跟理組比」、「文組沒考到台政，出來跟理組沒國立領的差不多」、「我隔壁進台積沒兩三年內買歪L跟買房，十年內還完沒問題還請外勞」、「理組日常，看單位決定爆不爆肝」、「認真回答，一線公司大概4～6年200萬，8～10年300萬」。

不過也有人點出背後血汗真相，「200萬以上算少數，而且異常累」、「薪水有沒有200萬不知道，但是月工時穩穩破200～250」、「當初在國稅局有服務過，認真回答你，沒有」、「200萬以上算少數的，而且異常累」、「公司月收入12萬的工程師，每天都加班3小時，真的可憐啊」、「工時長，失業全家喝西北風」。