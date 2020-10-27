美國紐約一棟公寓近日發生一起縱火案，警消人員趕到現場後立刻破門救人，此外還發現一隻寵物貓受困於2樓窗台，3名警消見狀便站到窗戶底下，張開手臂示意貓咪可以「跳樓求生」，最終貓咪鼓起勇氣一躍而下，隨後被送往醫院進行救治。

Amazing video of a cat jumping out of a second floor window in East Harlem Saturday. Police responded to a domestic dispute at Lincoln Houses where they say man locked himself inside apartment & set it on fire. 7 people hurt including 2 cops @NBCNewYork (courtesy Aaron Ganaway) pic.twitter.com/1nLmFnsW0U — Anjali Hemphill (@AnjaliHemphill) October 25, 2020

根據《NBC》報導，本月24日下午，一名男子因為家暴案件遭到通緝，將自己反鎖在房間裡並放火燒屋，羅賓森（Destiny Robinson）透露在人行道就可以看見驚人的火勢，而她的媽媽沒有穿戴任何防護裝備，奮不顧身地衝進火場中，救出了困在2樓的9歲女兒和15歲兒子。

除此之外，現場民眾也捕捉到一隻橘貓受困在2樓的窗台，牠的背後就是熊熊烈火，3名警消人員見狀也趕往窗戶底下，張開雙臂、出聲示意貓咪，牠可以安心地「跳樓求生」，而橘貓似乎也看懂了，鼓起勇氣就從7.6公尺的窗台跳下。

從畫面中可以看到，橘貓下半身已經變得焦黑，警消緊急將牠送往醫院治療，紐約市動物保護中心（Animal Care Centers of NYC）發言人表示，這隻橘貓有吸入一些濃煙，但整體健康狀況並沒有大礙，目前仍在尋找牠的主人，並暫時替牠命名為「湯姆貓（Tom Cat）」。