海水通常給人清涼、湛藍且深不可測的印象，然而世界上最高溫的海水，除了溫度特別高，最高可達60℃之外，就連顏色也和大眾的既定印象不同，因為表層海水中大量繁殖著一種紅色海藻，使得海水呈現紅色，被稱作「紅海」（Red Sea）。

位於非洲板塊與印度洋板塊生長邊界的紅海，因地處亞熱帶、熱帶，且受到北非和阿拉伯半島熱帶沙漠氣候的影響，氣候終年乾熱，降水稀少，含鹽量高。

加上，海底又有大量岩漿從地殼裂縫流出，相較於地球海洋表面的年平均水溫是17℃，紅海的表面水溫8月份可達32℃，即使是200公尺以下的深水，也可達到約21℃。

尤其是紅海深層海水受到岩漿「加熱」的影響，深海之處的水溫，最高竟可達60℃，要比海水上層高出一倍的溫度，成為全球溫度最高的海。

被譽為世界三大潛水聖地之一的紅海，可謂一半是海水，一半是火焰，隨處可以看到海水與沙漠的結合，獨特的氣候使得這裡生長著多種色彩繽紛的珊瑚和魚類，也被稱為是海底世界的「七大奇蹟之一」。