善待身邊的人事物、善待動物，就可以創造更加美好的世界。最近，網路上瘋傳一段影片，一名清道夫在工作時遇到一隻調皮的流浪犬「碰瓷」，牠整個身體倒在地上假扮路障，下一秒清道夫就舉起手中的掃把「制裁」，可愛的互動畫面讓不少網友看到都融化了。

¿Quién eres cuando nadie te está viendo? pic.twitter.com/1AizffqeDS — Diego Maldonado (@DiegoMaldonadoR) October 21, 2020

根據《The Dodo》報導，這段影片被網友們在推特中瘋傳以及熱烈討論，畫面裡一名穿著綠色制服的清道夫正在工作、清掃街道，但路中間卻有一隻調皮的流浪犬，整個身體直接躺倒在地上，假扮成一個路障阻撓清掃的工作。

清道夫見狀後舉起了手中的掃把，輕輕地順著毛髮掃過浪浪的身體，還不斷變換著角度，不放過任何一絲小細節，浪浪感受到清道夫溫柔的「撫摸」後，舒服地直接翻肚、在地上打滾，不久後，清道夫也彎下腰摸了摸浪浪的頭，接著又再開啟第二輪的「掃把按摩服務」。

雖然不清楚這段影片的拍攝者是誰、地點又在哪裡，但從視角可以推測應該是旁邊大樓的住戶，看見一人一狗可愛的互動後才決定記錄下這美好的一幕，網友們看見後也都被萌到融化，紛紛留言：「多可愛的一支影片～」、「友善對待動物的人值得受到重視！」、「幸福其實很簡單，而且還是免費的！」、「這段影片可以讓我快樂一整天」。