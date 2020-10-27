小時候生日時總是最期待許願吹蠟燭的環節。日前，巴西一名3歲女童的生日派對上，她的姐姐竟搶先自己吹滅了蠟燭，讓她瞬間崩潰爆氣，伸手狂扯姐姐的頭髮，沒想到姐姐不但沒有生氣，反而優雅地整理自己的頭髮，對著鏡頭微笑，這對姐妹也因此在網路上爆紅。

姐姐搶先吹滅蠟燭讓妹妹超生氣(影片來源/YouTube/如遭刪除請見諒)

根據外媒報導，日前女童瑪莉亞（Maria Eduarda）的家人聚在一起替她舉行3歲生日的慶生派對，站在旁邊的6歲姐姐安東妮雅（Maria Antonia）卻全程臭臉，大家唱完生日快樂歌後，瑪莉亞開心地準備要吹蠟燭，沒想到安東妮雅卻突然伸出頭，搶先一步吹滅了蠟燭，隨後還一臉無辜地朝妹妹聳肩，讓瑪莉亞瞬間爆氣，直接猛力地狂扯她的頭髮。

家人們見狀立刻上前制止，在拉開了情緒激動的瑪莉亞後，安東妮雅竟沒有因為被攻擊而生氣，反而優雅地整理著自己的頭髮，對著前方微微一笑。這段充滿戲劇張力的「姐妹鬥爭」先是被她們的姑姑分享到IG上，隨後又被轉傳到了各個社交平台，很快速地就在網友間爆紅，紛紛調侃姐姐的反應根本可以演出戲劇的「惡女」角色。

事後，姐妹的家人也澄清，當天是因為安東妮雅忌妒妹妹成為生日派對上的焦點，才會做出這樣的行為，但兩人也很快就「冰釋前嫌」，家人除了重新點上了蠟燭讓瑪莉亞吹滅以外，安東妮雅在穩定情緒之後，也開心地幫妹妹切蛋糕，直言這種情況只是姐妹之間非常常見的日常而已。