在火車上吃便當是不少人的回憶，擁有70年歷史的台鐵便當，更是庶民美食中的經典。不過就有網友認為，相較於日本東京車站中，種類多到可以排滿一整面牆的便當，「為何台鐵便當無法像JR（日本鐵路）一樣那麼多選擇？」貼文一出隨即掀起熱議。

原PO昨（26日）在PTT「八卦板」PO文指出，台灣鐵路局設置不少點販賣台鐵便當，不過相較於日本東京車站的便當販賣部，「各種不同的現售便當，足以排成一面牆…」讓他不禁好奇，「是什麼困難，讓台鐵便當口味有限？為何台鐵便當無法像JR一樣那麼多選擇？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「人潮差太多」、「移動距離不長」、「台灣那麼小，每個地方的便當店口味其實都差不多，大概就10種」、「光這樣就賣到變成便當局，選擇再多就飛天了」、「獨佔事業，日本不只一間廠商」、「我記得JR便當是很多家在做」、「東京車站那個有點算是把全國便當一起擺出來賣的特例」。

不過也有網友直言，台鐵便當無論是在價格或是美味程度都略勝一籌，「JR一個賣超過1000日幣，台鐵才60」、「日本冷便當有好吃的也有難吃的，但台灣便宜就大勝」、「日本便當冷的，台灣要熱的，這點就差很多啦」、「日本便當冷的，光這點鐵路便當就大勝」、「日本的便當菜跟台灣的便當菜差那麼多，他們基本都是冷的，可以販售比較久時間，台灣冷的便當菜誰要買」。