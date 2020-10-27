應該不少人都有被蟲爬到身上的經驗。最近，一名女網友在睡覺時，突然覺得有異物在自己的胸上爬行，她立刻徒手將這個不明物給捏爆，但當她打開燈查看才驚覺那是一隻「蜈蚣」，讓她頓時嚇到崩潰，不過貼文曝光後，卻引起大批網友歪樓，直問她：「奶奶還好嗎？」。

這名女網友在《抱怨2公社》中發文，提到日前凌晨睡覺時，突然覺得有東西爬過她的胸上，因為當時關燈，房間內很昏暗，她也看不清楚那是什麼東西，就直接下意識伸手用力捏了一下，過後就便往床外丟。

不過當她起床開燈查看的時候，才驚覺那竟然是比蟑螂還要更嚇人的生物－「蜈蚣」，讓她瞬間就被嚇醒，擔憂自己到底和這隻蜈蚣同床共枕了多長的時間，但同時也慶幸還好自己沒有被咬，但對於人生第一次徒手捏蜈蚣這件事，PO主還是感到非常崩潰。

這個驚悚的經歷曝光後，不少人都紛紛驚呼恐怖，「天啊，嚇死人，我頭皮都發麻了！」、「這個握力應該有五百磅」、「妳的房間太潮濕了才會出現！」、「還好沒被咬…但，真的太嚇人了啦！」、「記得檢查看看有沒有哪裡被咬，之前被咬過一次，痛炸」。

但也有很多網友不小心歪樓，關心起PO主的「長輩」是否平安，「你奶奶沒有事吧！」、「奶奶還好嗎？」、「保護好奶奶好嘛！」；PO主事後也幽默地回應大家：「她沒事、就是有點驚嚇過度」，也表示自己以後都一定會先翻一翻，確定沒有奇怪的生物才睡覺。