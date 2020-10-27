孕育新生命對於大部分父母來說都是相當喜悅幸福的事情，孕婦也必須固定時間到醫院進行產檢，觀察寶寶的健康狀況。英國一名孕婦日前就到私人診所中照超音波，想看看寶寶的模樣，起初寶寶還只是害羞地用手遮臉，但最後似乎有些受不了，竟然怒比中指，讓在場的人都驚呆了。

Unborn baby boy stuns first-time parents when a 4D scan shows him giving them the MIDDLE FINGER https://t.co/tFDTz6Itzd — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) October 26, 2020

根據《每日郵報》報導，24歲的傑絲（Jess Johnson）在今年懷上了第一胎孩子，但不幸碰上新冠肺炎疫情，讓她沒有辦法到醫院進行檢查，於是她和自己的未婚夫大衛（David Lewis）前陣子就前往私人診所照超音波，想看看懷胎30周的兒子的情況。

傑絲透露，寶寶在過去照超音波的經驗中總是表現的很害羞，因此剛開始他不斷地用手遮住自己的臉，還打了一個哈欠，看起來在傳達「我累了」的訊息，沒想到在結束檢查前的5分鐘，寶寶好像受夠了被打擾，竟比出了自己的中指，就像在說：「你們已經拍得夠多了，現在快放我一個人靜靜」。

在這神奇的一幕出現時，傑絲和醫生對看了一眼，彼此確認並沒有看錯，連同大衛在場的三個人都感到非常震驚，醫生也快速地拍了張照片作為紀念，不過寶寶很快就收回了指頭，似乎是知道這樣做太過調皮了，但傑絲也笑說，等到兒子出生長大後，自己一定會用這件事來跟他開玩笑。