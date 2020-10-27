民間流傳著人死時穿著紅衣，死後就會變成兇殘厲鬼的恐怖傳說，讓人一想到紅衣女鬼就害怕得直發抖。有網友近日就分享一張10年前的照片，表示當時幫朋友慶生不小心誤拍的一張照片，事後想刪除卻發現主角背後浮出一名「紅衣女」凝視，讓所有人當場嚇壞。

網友表示數年前幫朋友慶生意外拍到「紅衣女」，讓所有人嚇壞(右圖為原PO調亮後的照片，女子的形象更為清楚，圖翻攝自FB/靈異公社)

一名網友在臉書社團「靈異公社」發文，表示10年前他和一群朋友到大陸深圳一間KTV慶生，在端出蛋糕讓壽星吹蠟燭的時候，其中一名友人不小心誤拍了一張照片，事後原本打算刪除，沒想到仔細一看卻發現壽星背後竟隱隱約約浮出一名「紅衣女子」，默默地凝視鏡頭，瞬間起雞皮疙瘩。

原PO強調，現場人不多，而且所有人都站在拍照這一側，也就是壽星面前，背後完全沒人，他也非常確定當天所有人都是男生，也沒有人穿紅色衣服。照片曝光後瞬間掀起熱議，不少人紛紛留言「好可怕的臉欸，白色的臉啊」、「那種場所本就比較陰，只是該好拍到她而已…別在意」、「看完之後有點不舒服」、「好可怕也拍得太清楚」。

但因為紅衣女乍看之下和耶穌的畫像有些神似，許多網友紛紛歪樓笑稱「隱約看像耶穌」、「耶穌顯靈」、「為什麼像聖徒還是耶穌.這是包廂內的壁畫嗎？」、「拍到耶穌了」、「Oh my Jesus !」、「我猜測應該是你們當中有人信耶穌，要開喝前先跟耶穌禱告，結果耶穌現身因爲不爽沒找祂一起喝」。