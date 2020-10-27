現代科技發達，除了人手一支智慧型手機之外，民眾大都會搭配網路吃到飽的方案使用，不但價錢便宜，還可以隨時隨地享受飆網的樂趣。對此，一名網友就好奇表示「為什麼美國都沒有手機網路吃到飽？」文章引起熱烈討論，有知情網友就跳出來揭露關鍵主因。

一名網友在PTT八卦板以標題「為何美國都沒手機網路吃到飽的？」發文，表示他看到台灣電公司有各種網路吃到飽的方案，還可以開熱點和朋友分享。反觀美國，表面寫unlimited（沒有限制），結果之後又說遭過5G會降速，降速後跟撥接差不多，甚至有些公司還會將熱點分享的功能鎖起來，讓他忍不住好奇直呼「有沒有美國沒真正吃到飽網路的卦？」

文章曝光後引起不少有在國外使用過網路的網友共鳴，紛紛留言「英國也沒有，然後網路超爛」、「美國網路這方面是真的爛，吃到飽應該都有23GB吧？」、「不只呢 固網一個月用超過1TB也會另外跟你收費」、「日本也沒有啊，我softbank一個月50G要2000多台幣」。

其中，有內行網友就點出「地大」是最現實的主原「地太大、建基地台要很多錢，吃到飽肯定不划算」、「就人口密度低，網路建置費用高，搞吃到飽電信商會賠錢」、「他們就不要你把這個當固網用啊」但有部分人士指出還是有幾家公司有吃到飽的服務的，而且美國打電話簡訊反而是打到飽，網路就算沒有吃到飽也很夠用，許多地方還設有免費wifi可以使用，並沒有向原PO說的那麼慘。