減肥是許多人難解的課題，面對網路上五花八門的方法，不知道該選擇哪個才好。一名網友近日對近年來火紅的「168斷食法」十分好奇，想知道到底有沒有用。對此，有嘗試過的過來人就透露自己身材的驚人變化。

一名網友在PTT八卦板發文，表示他聽說「168斷食法」最近很紅，有藝人試過竟然從100多公斤降至70幾，讓他大呼神奇。但是想到要等12點之後才能吃飯，還不能天天用大冰奶跟紐奧良烤雞三明治開啟活力的一天，就讓他心情不太好，但還是忍不住好奇發問「168斷食到底有沒有用啊？」

文章曝光後掀起論戰，有許多過來人跳出來就分享成功經驗，表示「斷食超有用的啊」、「有用，不過還是要搭配運動和戒糖，我1個半月瘦了要9公斤」、「有用，8小時低碳高蛋白吃到飽，偷喝紅茶還是能瘦」、「60天，97kg to 81kg，重點是不會餓，只能說我體質特殊吧。10月中去體檢肌肉量也沒有掉。」

但也有不少人指出168斷食法不一定適合每個人，錯誤的觀念和實施方法，像是熱量攝取太誇張等等，恐怕會造成反效果。而且斷食法是生活型態的改變，需要長時間維持，否則一解禁很容易胖回去。