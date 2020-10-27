看到路上無家可歸的乞丐或遊民，讓人忍不住心生憐憫，但說不定他們都比你還要有錢喔！國外警察日前在街上掃蕩，將一名沿街行乞的殘疾老婦帶回警局偵訊，沒想到一查竟發現她名下擁有5棟房產以及鉅額存款，當場嚇壞。

據外媒綜合報導，埃及開羅警方近日在街邊掃蕩乞丐，將一名雙腿殘疾的57歲老婦納菲薩（Nafisa）帶回局裡調查，一查竟發現她除了名下有5間房產在出租之外，還有將近300萬埃及鎊（約新台幣546萬元）的存款分別存在2家銀行，根本就是超級大富豪。

除此之外，警方原本認為該婦確實為殘疾人士，只是在身分上說謊而已，沒想到竟有目擊者出面指控，該婦乞討後還能從輪椅上起身自行行走，這才發現她只是為了行乞方便，才在每次上工時在雙腿綁上布條假裝殘疾人士。

婦人假扮乞丐一事遭到揭穿後，被問到已經將房子租給別人了，又這麼有錢，為什麼還會想要扮成乞丐時，她僅淡淡表示「這是興趣啦…」，目前警方已經將婦人逮捕並交給公訴機關，正在等待後續判決。