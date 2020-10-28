有不少外籍移工離鄉背井來台求職謀生，不過日前就有網友指出，即便扣掉仲介費，他們在台灣的薪水也比在母國時還要賺得更多，不禁好奇「在台灣的外籍移工是不是很爽？」貼文一出隨即掀起熱議。

原PO昨（27日）在PTT「八卦板」PO文透露，公司的菲律賓移工雖然底薪為23,800元，但因為一直加班，也都有加班費，加上這季還有季獎金4,500元，不知道分紅有沒有而已，「扣掉仲介費，在菲律賓也發財了吧…在台灣的外籍移工是不是很爽？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「免洗勞工」、「錢會寄回家，不像台勞去澳洲的都去旅遊花掉」、「傻瓜還以為本勞受惠，本勞外勞不脫鉤，漲基本工資根本都是爽到外勞」、「外勞跟大學畢業生薪資差不多！台灣奇蹟」、「他們去其他國家還比較多錢，只是台灣進來的門檻低而已」、「桃園這邊人人一台電動車，你說呢？」、「台灣是對外勞最好的地方」。

不過也有知情網友提出見解，「其實會來的多半也都是在本國生存不下去的，畢竟像台灣連語言都不要求的國家應該也沒幾個，還有一堆人會幫外勞爭取福利，要他們遵守台灣的規定也很難。菲律賓當地薪水好像也才6,000、7,000而已，竟然還有人相信自己家外勞所說，是因為不習慣其他國家才來台灣，明明就是無法符合門檻才來的，耍廢還可以領至少母國4、5倍以上薪資，超爽！明明台灣一堆失業仔，中年失業的大叔大嬸才該優先雇用吧，外勞薪水脫鉤比較好」。

但也有人不以為然，直言「不是每家公司都照法規給薪資」、「又來了，抱怨低薪卻不願給人高薪？」、「爽什麼爽，他們之所以有工作，是因為你們不要好嗎」、「勞工爭取權益，最大受惠者的確合法移工啊，不過他們不做，台灣人也沒想做，所以也不用眼紅」。