「為母則強」這件事就連動物也不例外！日前，土耳其一名男子在遛狗時，狗狗不小心太過靠近剛出生不久的貓寶寶，這個舉動激怒了貓媽媽，牠立刻衝上前跳上男子的背，還一度脫下他的褲子，讓男子嚇到抱起狗就往後逃跑，一旁的路人見狀，連忙隔開男子和貓媽媽，才結束了這場「驚魂記」。

根據《每日郵報》報導，該起事件發生伊斯坦堡的巴格希勒（Bagcilar），當時一名男子牽著自家的愛犬在街上散步，然而在經過一間咖啡廳時卻不小心太靠近新生的貓寶寶，激怒了貓媽媽，男子很快就察覺不對，趕緊拉著自己的狗想要後退，但為時已晚，貓媽媽憤怒地衝向他們，男子嚇得直接拉起狗繩，把愛犬抱到懷中想要逃跑。

不過貓媽媽的速度更快，牠跳上了男子的背，攻擊他懷中的狗狗，但卻因為沒有抓穩而摔下來好幾次，其中一次甚至還不小心脫下了男子的褲子，意外讓他的屁股「出面示眾」，不過貓媽媽沒有放棄，還是不斷高高跳起展開攻擊，旁邊的路人見狀也連忙上前幫忙，一人先是用身體隔開了男子與貓媽媽，另外一人則利用椅子趕走了牠。

對此，咖啡廳的工作人員解釋，貓媽媽的名字叫做「藍色小精靈（The Smurfs）」，最近生下了5隻小寶寶，牠非常寶貝且愛護自己的孩子，之前也曾因為要保護寶寶而攻擊了另外一隻距離寶寶太過靠近的狗。