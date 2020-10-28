近年來各縣市積極推動公共運輸政策，其中捷運因為交通便捷是不少民眾及觀光客搭乘首選，不過日前就有網友指出，台灣六都只剩下台南沒有捷運，讓他不禁感嘆「好歹蓋個一小條吧…」並好奇問道「六都接下來可能只剩台南沒有捷運？」貼文一出隨即掀起熱議。

原PO日前在PTT「八卦板」PO文指出，「六都中，目前剩下台中跟台南還沒有捷運，之前我大學的時候台中弄了一個BRT，還以為台中以後真的會沒有捷運，結果最近聽到要履勘了，可能年底前就會通車了」。

身為台南女婿的他，發現之後六都可能只剩台南沒有捷運，心中更是五味雜陳，不禁感嘆「好歹蓋個一小條吧！不過蓋捷運交通黑暗期的時候真的很難熬…感覺台南最快也要2028年以後才有捷運」。

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「蓋好第1條粗估要15年後，到時人口數早已下降了」、「台南有認識建商的都知道，最怕就是挖到古蹟啊」、「隨便都會挖到古蹟的地方，蓋一下挖到古蹟那段就準備停工很久了」、「台南鬧區路那麼小，怎麼蓋捷運？」、「一蓋房價就去了，根本不需要」、「台南捷運是用來炒周邊房地產用的好嗎？到處騎摩托車15分鐘以內到達，鬼才跟你去等捷運」、「台南的問題是都市規劃，交通問題解藥不是捷運就可以」。

據悉，目前台南市先進運輸系統（捷運）已列入中央前瞻基礎建設計畫，優先路網第一期藍線進入綜合規畫階段，綠線已完成可行性研究、並提報交通部審查，第一期藍線延伸線、紅線正進行可行性研究。