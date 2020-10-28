當代社會找工作不易，薪資收入很可能也不如預期，因此不少人都紛紛想要轉抱「鐵飯碗」，只不過國考不只準備期壓力大，還不容易考上。最近，有網友就分享了自己弟弟的經驗，推薦了另外一個「好考且穩定」的職缺，引起網友熱議。

這名網友在PTT中發文分享，指出自己的弟弟在大學畢業前一年就立定志向，未來想要考公務員，希望能為民服務，也可以不用一直提心吊膽會突然被資遣或是開業失敗，於是PO主便主動贊助弟弟一筆補習班費用。

當同屆學生都畢業、進入職場的同時，PO主的弟弟也投入備考的狀態，每天出門上補習班課程、回家努力看書寫題庫，然而公職的及格分數太高、錄取率又低，弟弟連續兩年都落榜，讓他感到非常失落和難過。

PO主感覺到弟弟為了準備考試，每天都生活在很有壓力的狀態下，整個人都變得不太一樣，於是勸說他不要再繼續考了，還邀約朋友和弟弟一起外出旅遊，其中一名友人便介紹他：「想穩定不一定要考公務員，因為志願役的薪資不比公務員低」，弟弟聽完後就直接去報了「士官班」，竟輕鬆考上，如今也成為了月薪4萬的中士。

文章曝光之後引起網友們熱烈討論，不少人都相當認同PO主的說法，「準備國考那種壓力能挺過，就會覺得當兵還好了」、「國軍養活不少家庭，至少比啃老好」、「好不好是相對的，如果在民間低薪又血汗那不如簽下去」、「有一筆穩定的收入不會被人閒言閒語，當一個全職考生沒有家庭的支持那壓力是很大的」。

不過也有網友開玩笑地留言：「國防部應該找你宣傳」、「大概是我看過最優質的募兵文了」、「原來是國軍人才招募中心阿」。