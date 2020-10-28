位於新北市八里區、占地9公頃的八仙樂園，2015年6月發生塵爆，造成15人死亡、484人受到程度不等的燒燙傷事件，停業迄今5年，當地議員喊話新北市政府能促進八仙樂園復業，可望在協助當地居民就業之餘，也能帶動地方發展，然而新北市長侯友宜卻無奈表示「是業者不想見我」。對此，就有網友不禁好奇「八仙樂園為啥不想復業啊？」

原PO在PTT貼文指出，八仙水上樂園是不少人的童年回憶，迄今已停業5年，「想起以前暑假跟同學去玩的回憶，還是覺得幾分感傷，現在市長說業者不想見他，是什麼原因啊？能重開不好嗎？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，不少人認為，塵爆事件發生時，出借場地的八仙不僅被停業遭到求償，還成了眾矢之的，至於活動負責人呂忠吉二審僅被依業務過失致死罪判刑5年，併科罰金新台幣9萬元，紛紛一面倒吐槽「當初新北自己搞到人家停業，現在又說人家不復業，是有啥好吵」、「被吃豆腐還要人家復業，感受太差了」、「辦活動也不是八仙，借場地借到被停業，誰要復業」、「當年社會矛頭都指向八仙，主辦單位呢？搞到停業現在又要人家復業救在地經濟，完全沒資格」、「到現在還是覺得八仙很倒楣，明明只是出借場地給別人辦活動」。

律師林志群也在臉書PO文指出，「說實話，八仙只是出借場地，那個場地還是露天的，沒有建築物消防問題，火災也不是八仙放的，只因為社會氣氛，就把氣出在八仙身上，硬要八仙後面的萬海集團買單，反正有錢就是罪惡，說你不對就是不對，不拿錢出來賠，就讓八仙無法營業，人家後來決定不玩了，現在新北市政府再來說八里沒發展？這些事情，不就是你自己搞出來的嗎？早知如此，何必當初呢？」