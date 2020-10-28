連狗狗都有「選擇困難症」！近日，網路上瘋傳著一段影片，2名飼主手中都拿著橘瓣，狂喊著巴哥犬的名字，要牠吃自己手上的那片，巴哥頓時陷入「左右為難」的窘境，最後竟然直接爆氣，不斷汪汪飆罵著，還任性地撇過頭去，就像是在說：「不吃了！」。

這段影片由大陸網友「奧利奧的幸福日記」上傳到《抖音》，畫面裡可以看見，有2名主人手裡都各抓著一片橘瓣，還不斷喊著巴哥的名字，要牠過來吃自己手上的食物，這個混亂的場面讓巴哥瞬間陷入「左右為難」的窘境，先是湊近舔了舔畫面右邊主人的橘子，又踩上枕頭想吃掉畫面左邊主人拿的橘子。

但主人們還是持續不間斷地發出聲音，巴哥越來越受不了，脾氣也逐漸變得暴躁，牠先一腳踩在右邊主人的杜子上表達抗議，之後乾脆「開口飆罵」，表情看起來非常委屈，就像是在控訴主人們做了多麼天大的壞事，最終牠氣得直接轉過頭不吃了，不管主人怎麼討好也堅決維持自己的立場。

巴哥犬可愛又可憐的模樣隨後被轉傳到微博上，讓許多網友看了都是又好笑又心疼，紛紛留言：「狗：你們好煩，老子不吃了」、「小狗狗才做選擇，大狗狗：我全都不要，莫挨老子！」、「給孩子報個語言課吧，下次對罵方便點」、「哈哈哈老子不吃惹」、「真是欺狗太甚了」。