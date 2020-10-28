美國一名飼主Weston Mackey日前在加州一間收容所領養了一隻名叫杜德森（Dudeson）的狗狗，雖然彼此之間相處融洽，但是杜德森卻相當懼怕家中的白色卡車，讓Mackey十分頭痛，最後在他親自示範該如何舒服跳上車的教學之下，杜德森總算突破心防，影片曝光感動無數網友。

在 Instagram 查看這則貼文 weston.mackey（@weston.mackey）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 16 日 下午 4:59 張貼

Mackey日前在IG上分享一段影片，並透露近日領養了杜德森，但牠卻討厭坐上自家的白色卡車，每每將牠帶到卡車旁時，牠總是僵直前腿，似乎找不到該如何舒服跳上卡車的方法，內心十分抗拒。

直到Mackey在牠面前親自示範「狗蹲跳躍」的分解動作，牠看了2遍之後總算突破心防，「有樣學樣」的輕鬆掌握上車的訣竅。Mackey看見這一幕後也忍不住佩服杜德森超強的學習能力，驚呼「牠根本是個視覺學習者！」

影片曝光後網友也紛紛留言大讚「飼主好有耐心」、「我看了15次影片！杜德森做得很好」、「好有心的飼主，毛孩子一定會更幸福」、「這是我看過美好的畫面了」。