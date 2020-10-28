前陣子，一名24歲的網友分享，透露自己大學就讀文組科系，但一畢業就去報名「乙級船員班」，如今年薪已經突破百萬，驚呼：「直接翻轉人生」，引起網友熱議。不過，最近又有一名跑船的前輩發文吐露自己的「心酸經歷」，勸戒大家千萬不要輕易就從事跑船工作。

這名網友在《Dcard》上發文，表示自己看到前陣子一篇「乙級船員年薪破百萬，直接翻身」的新聞有感而發，雖然文章內所說的都是真的，年薪也真的可以破百萬，但他坦言自己都做到二副了，卻不想再繼續從事這份工作，最主要的原因就是因為「留不住任何一個枕邊人」。

PO主表示，當跑船船員讓他失去了青春，當大家都在團聚狂歡，或是和女友慶祝浪漫節日的時候，自己卻只能在船上度過，這還讓他每年都換一個女友，雖然在旁人的眼裡看來他好像很花心，但事實上他卻非常痛苦。

他透露，每次都必須在短短3個月內認識新的女生，在穩定了關係後，自己又必須要去跑船，儘管給了再多的承諾，最終的結果都是留不住，「女生一開始都說願意等，等到三個月都收不到你消息、見不到面，就說『寶貝對不起，我真的受不了了』」，所以現在遇到了心愛的對象，就決定再也不跑船了。

此外，PO主也悲嘆跑船這份工作「真的不是生活，是活著而已」，當大家慢慢累積人脈，年薪突破百萬的時候，他卻什麼都要重新來過，更直言商船系除了跑船以外，找陸地上的工作都普遍低薪，這樣的經歷也讓他苦勸大家：「所以別跑船，早點找好工作或轉系」。