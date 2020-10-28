人們無法隨心所欲地在水裡活動，因此海洋對於人類來說，是非常神秘且難以探索的領域，直到近幾年海洋中仍有許多令專家驚訝的新發現。最近，在澳洲大堡礁海域就發現了一座巨型珊瑚礁，高度約500公尺，幾乎相當於台北101的高度。

澳洲海域發現將近一座101高度的巨大珊瑚礁(影片來源/YouTube/7NEWS Australia)

根據《CNN》報導，海研組織施密特海洋研究所（Schmidt Ocean Institute）在本月26日宣布，科研船福克爾號（Falkor）在20日於北昆士蘭大堡礁海域進行例行探險、水下測繪的工作，沒想到竟意外發現了一座巨大的分離型珊瑚礁，也是120多年以來的首次發現。

這座珊瑚礁寬約1.5公里、高500公尺，比世界著名的建築物，像是帝國大廈（381公尺）、雪梨塔（305公尺）以及馬來西亞的雙峰塔（451.9公尺）都還要來得高，相當於一座台北101（509公尺）。

帶領探險隊的羅賓（Robin Beaman）對於這項新發現感到非常驚訝，直呼：「親眼看見這座珊瑚礁，它的雄偉程度是令人難以置信的」；而施密特海洋研究所聯合創辦人施密特（Wendy Schmidt）也在聲明中指出，這個新發現也顯示出人們對於海中事物的不了解，相信未來藉由新的技術，可以幫助人們看見更多地球的生態系統與多樣化的生命型態。