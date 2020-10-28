天氣逐漸穩定，太陽公公露臉，台北市立動物園也趁機讓大貓熊寶寶「圓寶」放風，享受溫暖的日光浴，只見圓寶沐浴在和煦的陽光下，眼皮也不聽使喚，直接「癱成一球麻糬」夢周公，軟萌模樣擄獲不少大小朋友的心。

圓寶：我可以自己下一階了耶！是不是很棒！（圖／台北市立動物園提供）

即將滿4個月的圓寶，正是好奇心爆棚的年紀，加上脫離「拖把熊」型態之後，已經可以用四肢走路，經常四處探索，尤其是對於房間牆角特別情有獨鍾，總喜歡往牆角邊擠，變身成「角落生物」，還常會把自己的臉塞到欄杆與竹葉堆裡，讓保育員們看了哭笑不得。

圓寶在舒服陽光下，眼皮總是聽不了使喚，睡得好舒服！（圖／台北市立動物園提供）

最近天氣轉趨涼爽，偶爾又有陽光露臉，就連圓寶也學會了開始享受「日光浴」，保育員還會特別將圓寶帶到太陽照射得到的區域，讓圓寶可以盡情徜徉在和煦的陽光下，不過或許是因為太舒服了，圓寶的眼皮總是不聽使喚，直接「癱成一球麻糬」睡得好舒服，一身皮毛也曬得暖洋洋的。

在陽光底下「閃閃動人」的圓圓，散發著母性光輝！（圖／台北市立動物園提供）

此次適逢台北市立動物園106歲生日，園方也推出「2020黑白動物點點名」的一系列生日暨萬聖節活動，活動將於10月31日（六）萬聖節當天登場，除了豐富的攤位闖關、舞台唱跳表演、Treat or Trick遊行活動之外，當天只要完成闖關還可以參加抽獎。

圓圓：野餐的食物特別好吃，你說是嗎？（圖／台北市立動物園提供）