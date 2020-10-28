不少人經常揶揄「萬物皆漲，唯獨薪水不漲」的社會現象，近日又傳出有大學畢業生已經年逾30歲，但是月薪卻仍未突破4萬元，讓一名網友質疑「這是很嚴重的問題吧？還是媒體在造謠？」貼文一出隨即掀起熱議。

原PO在《Dcard》以「真的有大學畢業年過30歲，月薪還沒破4萬嗎？」為題，PO文指出，大學生比高職生晚了4年工作，就是為了文憑以及專業技能；假設24歲開始工作，到30歲，有整整6年時間，「就算一開始只有22K，在一家公司6年的資歷，隨便也能超過4萬吧？」

他接著提到，自己畢業於台北內湖高中，如今30歲，班上同學月收至少5萬以上，破百萬的更是不在少數，讓他不禁質疑是否真有大學畢業生年過30歲，月薪不足4萬，「這是很嚴重的問題吧？媒體新聞都在造謠是不是？」

貼文一出隨即掀起熱議，不少人一面倒吐槽「南部就一堆了…見識太少」、「你是不是天龍人看世界啊？撇除雙北、新竹縣市以及中科、南科，去哪找破5萬的工作？」、「文組要破4萬都不容易了，更別說服務業更慘，可能2萬8好幾年，產業可能才是重點」、「很多都沒有呀…尤其是傳統產業，北部是商業跟科技業為主（地價高引起物價什麽都高，薪水要有4萬應該不難）中南部傳產業才是大本營，一般基層有3萬5就算快頂天了，如果公司夠佛心，年終有給到2個月以上，才有機會勉強到4萬，但還要看公司有沒有賺到能發2個月的」。

事實上，根據行政院主計總處「薪情平臺」數據顯示，年齡30歲至39歲的大學畢業生中，有30％的受僱員工月薪不到4萬元。