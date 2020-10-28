老鼠、蟑螂或蜈蚣等，經常會沿著水管，一路爬進民宅中，導致屋主當下驚恐萬分。日前有一名女網友準備就寢時，發現廁所傳出東西掉落的聲音，一進去才發現，一隻老鼠竟大剌剌的出現在廁所裡，嚇得她用蓮蓬頭噴水攻擊，卻都無法趕跑牠，沒想到老鼠一招「跳水」神脫逃，讓她當場看傻眼。

過街老鼠到你家(影片來源/youtube/國家地理雜誌 National Geographic Magazine)

一名女網友在《Dcard》表示，她家住在4樓，日前凌晨3點多左右，睡前滑手機準備就寢時，發現廁所傳來聲音，便起身查看，發現廁所的置物籃竟詭異掉落，隨即她抬頭一看，才發現毛巾架上站著一隻老鼠，且正與她對望，她當場愣住便趕緊往後退，而老鼠也被嚇壞跳到熱水器上。

女網友立即私訊向朋友求助，友人建議把廁所關起來，將老鼠留在裡面，明天再請房東解決，但若未將老鼠趕走，她根本無法入睡，因此便決定用蓮蓬頭噴水將老鼠趕走，而老鼠碰到水後，馬上到處亂竄，甚至朝她的方向飛奔，嚇得她趕緊將門關上，只剩下一個縫隙繼續噴水攻擊。

女網友過了不久後，再次打開廁所門查看，發現老鼠又爬到毛巾架上，之後又逃到窗邊，卻始終不願意從窗戶離開，導致她只能繼續用水噴，沒想到老鼠下一秒突鬆手，只聽到一聲「噗通」，牠竟奮力一跳進了馬桶，讓女網友相當詫異，趕緊上前查看，「牠的老鼠尾巴直接消失在馬桶盡頭，這件事情根本顛覆我的想像，沒想到居然是這種荒謬的結尾」。

荒謬結局讓女網友不解，因此向朋友詢問後，才知道老鼠竟會從馬桶，游泳上來爬進屋子，因此根本不怕水，由於擔心老鼠沒有離開，因此過了12小時後，她便打開馬桶蓋查看，發現馬桶水呈現混濁，甚至還漂浮髒物，原本打算按下沖水鈕，豈料老鼠再度跑出來，最終她只好用熱水摻沐浴乳，直接往馬桶沖下去，老鼠才未再出現，結束這一場驚魂。

女網友PO網寫下，「牠甚至從窗戶跳進馬桶，根本鼠界跳水冠軍」。不少網友被嚇壞，還有人分享經歷，「之前我媽也在廁所遇到米奇，她屎都還沒沖，就起來跟米奇玩人抓鼠，結果米奇撲通跳進馬桶就死了...，看到你的文我強烈懷疑，跟我媽玩遊戲那隻米奇是被臭死的」、「有次在鄉下老家要曬衣服，結果洗衣機拿出來一條軟軟的，我以為是襪子，近看『哇！是小老鼠』」。