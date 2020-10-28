釣魚時因為看不清水底下的情況，因此經常傳出「釣到驚喜」的事件，有的是意外沉入水底的值錢寶物，有的是可以破解懸案的關鍵，但也有些是讓人嚇破膽的「駭人驚喜」！巴西一名漁夫日前釣魚時，不小心釣起一隻鱷魚，沒想到一拉魚線，竟看見更恐怖的畫面！

根據《每日星報》報導，日前一名巴西漁夫在水邊釣魚，沒想到自己竟釣起了一隻鱷魚，他緊急用力拉起魚線，結果卻發現一條巨型水蟒正緊緊地纏繞在鱷魚的身上。

從影片中可以看見，這隻鱷魚看起來已經奄奄一息，對於自己「腹背受敵」的情況沒有做出任何反抗，而那條巨蟒似乎也沒有察覺自己被釣出水面，仍死命地纏在鱷魚身上，牠身體的粗度非常驚人，幾乎相當於成年人的大腿，要吞下這隻鱷魚應該是非常輕而易舉的事情。

據悉，這段影片拍攝在本月21日，最初在馬托格羅索州（Mato Grosso do Sul）的漁夫之間流傳，最後被分享到其他的社群平台，隨後爆紅；但具體地點和影片中出現的相關人物都尚未查明，且根據當地媒體的說法，該漁夫所使用的魚鉤和釣竿都是只限專業人士，禁止業餘漁夫使用的，而這隻鱷魚和巨蟒最後的命運也無從得知。