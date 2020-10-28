萬聖節是西方的傳統節日之一，他們認為萬聖節當天是鬼怪世界最接近人間的時刻，故有穿上奇裝異服嚇走邪惡鬼魂的習俗，現今則演變成大家變裝參加派對或是小孩沿街要糖果的活動。美國有一位飼主就十分熱衷於替自己的毛孩打扮成各種造型，將照片分享到網路上後卻因為狗狗們「眼神死」的絕望表情意外爆紅。

在 Instagram 查看這則貼文 Maymo（@maymothedog）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 10 日 下午 12:33 張貼

美國一名IG帳號為maymothedog的飼主，養了3隻分別名叫Maymo、Penny、Potpie的可愛狗狗，除了記錄牠們的日常生活之外，飼主特別喜歡幫牠們換上各式各樣的衣服，像是企鵝、獨角獸、猩猩和各種食物等等奇特的造型。

在 Instagram 查看這則貼文 Maymo（@maymothedog）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 24 日 上午 3:34 張貼

除了萌樣爆表之外，狗狗們每次穿上服裝時，彷彿說著「好了沒？」的無奈表情，讓人看了忍不住嘴角失守，連主人也幫他們配上旁白「有時候你必須為了想要的東西做出犧牲，像是好吃的零食」，全體超級「眼神死」的模樣也讓3汪瞬間在網路上爆紅，不僅IG吸引了20.8萬人追蹤，YouTube頻道也有高達996萬人訂閱，堪稱是寵物界最強網紅。

在 Instagram 查看這則貼文 Maymo（@maymothedog）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 22 日 上午 11:07 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Maymo（@maymothedog）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 29 日 上午 9:52 張貼

一系列的搞怪照片也讓不少網友紛紛留言「第一次有狗狗能讓我笑成這樣」、「從今天開始這個帳號變成我的珍藏」、「星際大戰的我笑到從椅子上摔下來」、「第一次產生想被牠們主人領養的衝動」、「這個不能只有我看到」、「太可愛了吧」、「可以問衣服在哪裡買的嗎？」。