狗界里長伯！美國紐約(New York)有一隻薩摩耶犬，從小記性就非常好，街上每一隻狗朋友牠都記得，甚至經常拉著主人，去找牠最要好的哈士奇，假若發現二哈沒有出來，或是沒有「凹嗚」回應的話，牠就會堅持待在門外不走，讓主人看的哭笑不得。

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根據《The Dodo》報導，居住在皇后區(Queens)的威爾森（Brodny Wilson），養了一隻薩摩耶犬卡羅（Cairo），「牠在我們附近交了很多朋友，而且還知道所有朋友家住在哪」，而牠的交友圈非常廣，就像里長伯一樣，只要被主人帶出去散步時，就會堅持挨家挨戶去打招呼。

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卡羅熱情的個性，讓威爾森非常無奈，有時他想早點散完步回家，但愛犬若沒有一一打過招呼，就不會善罷甘休，而牠還有最要好的朋友，就是住在附近的哈士奇多明奧（Domino），每次散步都要繞到多明奧的家，抵達門口時就會停下腳步，並踩上花圃牆邊吠叫，直到多明奧出現，兩狗甚至會演出二重奏。

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有時多明奧的飼主也會現身，帶狗與卡羅一起散步，威爾森提到，「如果多明奧不在家，沒有回應的時候，我就必須告訴卡羅，『多明奧正在睡覺』，要不然牠會一直等下去」，卡羅就像一個小孩子，如果沒有好友可以說話時，牠甚至會對冰淇淋車、救護車、鳴笛的警車或消防車打招呼。