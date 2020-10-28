取名字是一門學問，如果沒有考慮清楚，恐怕會讓自己陷入尷尬的窘境！一名飼主隨口幫愛貓取了一個好記又順口的名字，沒想到帶去獸醫院時，醫生問的第一句話讓他瞬間羞到想找地洞鑽下去，忍不住大呼「幫寵物取名字真的很重要」！

一名網友日前在臉書社團「爆廢1公社」發文，表示一年前在因緣際會之下領養了一隻英國短毛貓，當時一直苦惱不知道該幫牠取什麼名字，突然想到牠是藍毛的貓又很愛亂叫「不如就叫『藍叫』好了....好聽又好記！」

沒想到第一次去醫院打預防針的時候，醫生第一句話就大聲問說「你的『X叫』怎麼了.....」讓原PO緊張糾正醫生「牠是『藍叫』二聲藍...」此事之後，他也決定幫貓咪改名為「大喵」以免再發生類似事件。但今年再去打預防針的時候，因為沒有更新病歷，同位醫師竟然又在診間大聲對著他問「你的『X叫』怎麼了.....」讓原PO事後傻眼直呼「醫生，牠叫大喵，藍叫是牠以前的名字」。

飼主隨口幫愛貓取的名字，卻讓他在獸醫院打預防針時超尷尬。(圖翻攝自FB/爆廢1公社)

事後也忍不住抱怨「搞到大家以為我的身體真的怎麼了…」，希望分享這段讓他丟臉到想找洞鑽進去的經歷，可以給養寵物的人一個警惕。文章曝光後讓網友全都笑翻，紛紛幽默回應「所以你的藍叫還好嗎～」、「想看藍叫，喔，不，大喵本貓」、「請把藍叫PO上來」、「你的藍叫呢，我想看」、「我想摸你的藍叫」、「所以你的藍叫多大了？」、「哇 你的藍叫好大一隻喔！」。