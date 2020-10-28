等個公車竟會落入坑裡。美國紐約市一名33歲男子，當時正在布朗克斯區(Bronx)等公車，期間路面竟突然往下塌陷，導致他跌進3.6至4.5公尺的地洞裡，最恐怖的是，地洞裡爬滿一堆肥大的老鼠，導致他不敢叫出聲求救，就怕老鼠會因此跑進他嘴裡，受困將近30分鐘後，才終於被救出。

根據《每日郵報》報導，33歲的雷納德(Leonard Shoulders)日前欲搭車，便在聖巴納巴斯醫院(Saint Barnabas Hospital)對面的第三大街等公車，豈料人行道卻突然塌陷，當時他曾試圖拉住道路旁的物品，但最終仍掉入12至15英尺(約3.6至4.5公尺)的洞中。

母親懷特（Cindy White）提到，「他只是站在人行道上，之後就像被吸住了一樣，因此往下墜落，最終跌落在洞中，頭上還有碎片落下，砸在他的頭上，導致他因此受傷」，不只臉被刮傷，就連手臂和腿也摔斷了，整個人根本無法動彈。

He was 'fearful they would crawl in his mouth.' DISGUSTING! 😱 😱 😱 由 Daily Mail 發佈於 2020年10月27日 星期二

最可怕的是，洞裡全是肥大的老鼠，當時全在雷納德的身上爬，嚇得他根本不敢出聲求救，懷特表示「老鼠全都超大隻，因此雷納德不敢開口呼救，擔心老鼠可能會跑進嘴裡」，而他受困約30分鐘後才獲救，目前已被送往醫院治療，所幸並無大礙。

懷特認為，類似事情可能發生在任何人身上，都是非常恐怖的狀況，「幸好老天爺保佑，讓我兒子還活著」。而目前工作人員已進行修復，並立起臨時圍欄，附近三間店家也因此暫時關閉以策安全，而建築相關部門已介入調查，了解是否有疏失。