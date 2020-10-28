根據內政部107年的統計通報，嘉義的老年人口比例為18.61％，為台灣最高。對此，有網友就發現嘉義不但有2間百貨公司還有知名美式大賣場，好奇人口老化嚴重的嘉義怎麼撐起這裡的消費？文章掀起討論，有網友就透露嘉義的驚人數據。

一名網友在PTT八卦板以標題「嘉義市為什麼能有兩座百貨公司？」發文，表示之前他到嘉義旅遊時，發現嘉義市竟然有2間百貨公司，還有美式知名大賣場，他上網查了一下發現，嘉義人口老化在台灣算是前幾名的縣市，總共人口也才26萬多人，忍不住好奇直呼「跟其他非六都城市比，嘉義市到底不同在哪？為何可以撐起兩間百貨公司+大賣場的消費？」

文章曝光後掀起熱議，有知情網友就透露「嘉義醫護比例超高阿！醫護薪資都高於平均你說呢」、「嘉義重劃後有錢人很多」、「嘉義有錢人很多，一堆醫生，海線養殖大戶，又是傳統區域的集散地，斗六新營這些縣治都比不上」、「表面上嘉義市民是27萬人，但消費人口可能有8、90萬」、「嘉義醫生、軍公教很多」。

實際上根據行政院主計總處在去年公布的108年度家庭收支調查結果，嘉義市平均每個家庭可支配所得為101萬9459元，在全國20個縣市排名為第7位，僅次於台北市、新竹市、新竹縣、桃園市、新北市、台中市，超過台南市與高雄市等直轄市。而107年聯合信用卡中心大數據分析發現嘉義市持卡人「信用卡EC交易」平均單筆金額達3292元，一舉打敗台北市，躍上全國總冠軍。