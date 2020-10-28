小行星撞擊地球後，導致所有恐龍被滅絕，但也使新生代誕生。古生物學家在1980年代，造訪南極半島島鏈的西摩島（Seymour Island）時，意外發現許多珍貴的化石，其中包含史前鳥類的腳骨及部分顎骨，推測在恐龍滅亡以後，這些巨鳥曾統治過地球，牠們的翼展甚至可達21英尺（6.4公尺）。

根據《CNN》報導，加州大學河濱分校古生物學家造訪南極半島島鏈的西摩島（Seymour Island）時，當時帶回了數塊史前鳥類腳骨與部分顎骨，之後一直被擺放於校內博物館中，直到2015年，研究生克洛斯（Peter Kloess）好奇進行研究，近日終於完成識別，還原巨鳥化石可能原貌。

Antarctic fossil could have been the biggest flying bird ever, study finds https://t.co/MoRB6CG6sS pic.twitter.com/9lP6zLo5US — CNN (@CNN) October 28, 2020

克洛斯將巨鳥識別為飛禽類且是掠食者，活躍於6000萬年前，擁有鋒利的牙齒，還有很長的鳥喙，有助於牠們捕獲海洋的魚類或魷魚，也被稱為「齒骨鳥類(bony-toothed)」，而牠的翼展可達6.4公尺，外型與信天翁相似，「南極發現的巨鳥化石，不僅代表新世代的最大鳥類，而且也代表有史以來最大的飛鳥類」。

克洛斯與其他研究員表示，腳骨化石歷史可追溯到5000萬年前，而顎骨的歷史則可追溯至4000萬年前，這也證明小行星撞擊地球後，幾乎消滅了所有恐龍，而鳥類則成為新生代的霸主，「從化石中可估計，鳥類翼展有5至6公尺長，表示鳥類在恐龍滅絕後，相對迅速地演化成巨大體型，並統治了整片海洋至陸地長達數百萬年」，相關研究發表於《科學報告》雜誌上。