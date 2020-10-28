鄰居根本就是被耽誤的漫畫家！近日網路上流傳一段影片，內容是有人撿到一隻家貓，因為不知道主人是誰，只好按照貓咪的身形手繪了一張畫像並貼在電梯內，沒想到因為太像，主人立刻前來認領，貓咪本尊曝光後也讓網友大讚「根本神還原！」

鄰居張貼手繪的走失貓咪告示，被網大讚神還原。(圖翻攝自FB/貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club)

近日有一段影片在網路上引起瘋傳，似乎大陸一名飼主家裡的貓咪走失，結果在住家大樓的電梯內看到鄰居留的字條，上面寫道「誰家貓掉了？請到807領走」旁邊還手繪了貓咪的畫像並註記「長這樣」主人看到紙條後也立刻前往認領，而貓咪本尊曝光後也被網友發現和鄰居畫像根本一模一樣，尤其是胎記，一臉被抓到厭世眼神也讓眾人笑翻。

影片也被分享到「貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club」臉書社團，不少網友看了紛紛留言「好像喔哈哈哈」、「胎記好明顯」、「笑翻」、「這鄰居太會畫了吧，重點抓得挺好，畫得一模一樣」、「畫的還真挺像哈…」、「太可愛了吧」