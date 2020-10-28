半夜回家時若發現，身後傳來詭異聲響，恐怕都會擔心是被人跟蹤，但也許會有意想不到的驚喜。日本一名網友半夜走路回家時，發現疑似有人在跟蹤他，當時天色昏暗又四下無人，讓他感到有些害怕，期間便鼓起勇氣轉頭查看，詭異的是，身後居然沒有人，而是有「2團小毛球」滾了過來。

日本網友@NipponKawauso居住在千葉縣，一日半夜走回家時，發現身後有動靜，讓他感到非常害怕，擔心被人跟蹤，因此決定壯膽轉身查看，並用手機錄下過程，只見他回頭看以後，後面漆黑一片沒有半個人，但地上卻隱約有東西在動。

靜等幾秒鐘後，發現有「兩團小毛球」正在移動，原來是一隻白虎斑貓與一隻小黑貓，兩隻小奶貓屁顛屁顛地緊跟著他，這時@NipponKawauso才放下心，但由於旁邊就是樹林，出現小浪貓並不尋常，因此便在附近搜尋一下，發現不遠處還有一隻小橘貓，被用毯子包住放於紙箱，推測小奶貓們應該是被人遺棄。

由於當天晚上氣溫低，@NipponKawauso看小奶貓非常虛弱，才知道牠們是為了求救，才會溜出紙箱跟蹤他，而他也將貓帶回家照料，經獸醫檢查後，發現牠們僅1個月大，且呼吸道已被感染，甚至還有腹瀉狀況，虎斑貓與小黑貓吃藥後，也漸漸恢復健康，但小橘貓並沒有撐過來，@NipponKawauso目前會繼續照顧牠們，直到小奶貓再長大一些，才會開始幫牠們找新飼主。