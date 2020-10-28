近年來有越來越多人因為信仰、改變飲食習慣、尊重生命等因素開始吃素。對此，一名網友就好奇發問，想知道吃素之後，生理上究竟會出現什麼變化？有過來人就分享自己身體的驚人變化，也因此掀起網路熱烈討論。

一名網友在PTT八卦板以標題「吃素後生理狀況會有什麼變化嗎？」發文，表示最近開始產生想要環保減碳，減少資源消耗的念頭，也因為開始養寵物，對動物有惻隱之心，打算慢慢開始吃素。

但覺得全部都吃素好像太嚴苛，所以目標是可以食用蛋、奶和少量的海鮮，例如魚蝦貝類等，其他飛禽走獸類則不食用，最後也好奇詢問有吃素經驗的鄉民「吃素後有什麼生理變化嗎？例如變瘦、皮膚變好、性能力是否會下降等？」

文章曝光後掀起熱議，有過來人就分享身體出現的變化「紅血球數會過低不能捐血」、「皮膚會變好，大部分都說這個」、「以前當兵看到一個吃素的，皮膚好又帥，跑步跟鬼一樣快」、「掉頭髮」、「吃素會越吃越肥」、「屎味比較淡」、「我吃素會一直想吃甜食」、「我自己算是吃很清淡、盡量原食物，鼻子過敏跟腸胃道問題少發作很多。性能力沒什麼差，可能我蔥蒜都有吃」。

除此之外，也有部分網友認為吃素之後沒有什麼變化，或是覺得吃素的營養素會變少。其實過去英國BBC節目就曾邀請一名劍橋教授挑戰吃素一個月，結束之後他瘦了4公斤，血液中的膽固醇也減少了12%，但過程中發現，有許多營養素素食者容易缺乏，需要靠保健食品或多攝取其他食物才能補充。